Вадим Урсу програє екс 17-му номеру світового рейтингу в фіналі кваліфікації Челленджера в Індії



Український тенісист Вадим Урсу не зумів подолати кваліфікацію змагань категорії ATP Challenger в індійському Пуне. В фіналі відбіркового турніру Вадим без шансів поступився колишньому 17-му номеру світового рейтингу австралійському спортсмену Бернарду Томічу. В кожному із сетів зустрічі Урсу зміг взяти у суперника лише по 2 гейми. На перемогу в протистоянні Томіч витратив 1 годину і 10 хвилин ігрового часу. Український тенісист Вадим Урсу не зумів подолати кваліфікацію змагань категорії ATP Challenger в індійському Пуне. В фіналі відбіркового турніру Вадим без шансів поступився колишньому 17-му номеру світового рейтингу австралійському спортсмену Бернарду Томічу. В кожному із сетів зустрічі Урсу зміг взяти у суперника лише по 2 гейми. На перемогу в протистоянні Томіч витратив 1 годину і 10 хвилин ігрового часу.





ATP Challenger

Пуне, Індія

Кваліфікація, фінал





(4) Бернард Томіч - Вадим Урсу - 6:2, 6:2





В кваліфікації Челленджера в Індії також грали ще два українських спортсмени - Юрій Джавакян та Ерік Ваншельбойм, проте вони не подолали навіть стартовий раунд відбору.





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