Стефанос Ціціпас розгромно виграє стартовий матч на змаганнях в Лос-Кабосі

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас із впевненої перемоги розпочинає виступи на змаганнях категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі, на яких він отримав 2-й номер посіву. В стартовому для себе матчі другого кола Стефанос розгромив австралійця Александара Вукіча, В другому сеті протистояння Ціціпас відвісив супернику повноцінну "баранку". На перемогу в матчі Ціціпас витратив трохи більше години ігрового часу.