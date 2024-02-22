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Стефанос Ціціпас розгромно виграє стартовий матч на змаганнях в Лос-Кабосі


Грецький тенісист Стефанос Ціціпас із впевненої перемоги розпочинає виступи на змаганнях категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі, на яких він отримав 2-й номер посіву. В стартовому для себе матчі другого кола Стефанос розгромив австралійця Александара Вукіча, В другому сеті протистояння Ціціпас відвісив супернику повноцінну "баранку". На перемогу в матчі Ціціпас витратив трохи більше години ігрового часу.

ATP 250
Лос-Кабос, Мексика
2-й раунд

(2) Стефанос Ціціпас - Александар Вукіч - 6:3, 6:0

У чвертьфіналі змагань в Лос-Кабосі Стефанос Ціціпас, який є діючим чемпіоном турніру, зіграє із американським спортсменом Александаром Ковачевичем.

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