Даяна Ястремська взяла лише 2 гейми в матчі другого кола змагань в Лінці проти Донни Векіч
WTA 500
Лінц, Австрія
2-й раунд
(3) Донна Векіч - (WC) Даяна Ястремська - 6:1, 6:1
Описувати перебіг подій у цьому протистоянні не має ніякого сенсу. У Даяни сьогодні на корті не виходило відверто нічого. Але при цьому не варто забувати про те, що після тріумфального Australian Open - 2024 у української тенісистки фактично не було часу ані для відпочинку, ані для того, аби морально прийти до тями та усвідомити свої мельбурнські досягнення.
В чвертьфіналі змагань в Лінці Донна Векіч зіграє проти французької тенісистки Клари Бюрель.
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