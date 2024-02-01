Даяна Ястремська взяла лише 2 гейми в матчі другого кола змагань в Лінці проти Донни Векіч

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершує виступи на змаганнях категорії WTA 500 в австрійському Лінці, на яких вона отримала від організаторів wild card в основну сітку. На стадії другого раунду Даяна розгромно поступилась 3-й ракетці турніру Донні Векіч із Хорватії. За всю зустріч проти 34-ї ракетки світу Ястремська зуміла виграти всього 2 гейми - по одному в кожному із сетів протистояння.





WTA 500

Лінц, Австрія

2-й раунд





(3) Донна Векіч - (WC) Даяна Ястремська - 6:1, 6:1





Описувати перебіг подій у цьому протистоянні не має ніякого сенсу. У Даяни сьогодні на корті не виходило відверто нічого. Але при цьому не варто забувати про те, що після тріумфального Australian Open - 2024 у української тенісистки фактично не було часу ані для відпочинку, ані для того, аби морально прийти до тями та усвідомити свої мельбурнські досягнення.





В чвертьфіналі змагань в Лінці Донна Векіч зіграє проти французької тенісистки Клари Бюрель.





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