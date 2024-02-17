5 українок в основі і дербі Світоліної та Калініної в стартовому раунді. Відбулось жеребкування основної сітки змагань WTA 1000 в Дубаї

Українські тенісистки дізнались суперниць по основній сітці змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. На престижному турнірі стартують одразу 5 представниць нашої країни, і вже в стартовому раунді відбудеться українське дербі між Еліною Світоліною та Ангеліною Калініною. Еліна стала єдиною нашою спортсменкою, яка потрапила у посів змагань.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ





(15) Еліна Світоліна - Ангеліна Калініна





Переможниця українського дербі в другому колі зіграє із сильнішою в парі Варвара Грачова - Татьяна Марія. А в третьому раунді цілком можлива зустріч із лідеркою поточного світового рейтингу польською спортсменкою Ігою Свьонтек.





Марта Костюк - (10) Дарія Касаткіна





Якщо Марта Костюк здолає "нейтральну" Касаткіну, то в другому раунді змагань в Дубаї їй доведеться зіграти проти переможниці матчу Лін Чжу - Анастасія Потапова. В третьому колі можлива зустріч із 6-ю ракеткою турніру китаянкою Цінь Вень Чжен.





Леся Цуренко - Елізе Мертенс





Якщо Леся Цуренко подолає проблеми зі здоров`ям, зіграє в Дубаї і подолає Елізе Мертенс в стартовому колі, то в другому раунді їй доведеться зіграти проти 3-ї ракетки турніру американки Коко Гофф.





(WC) Даяна Ястремська - (13) Вероніка Кудерметова





Ще один матч проти спортсменки без прапору проведе Даяна Ястремська, яка отримала wild card в основну сітку турніру. В разі успіху в другому колі на Даяну чекає матч проти переможниці зустрічі між Софією Кенін та Сораною Кирстєю. А якщо зазирати ще далі, то в третьому раунді можливий матч проти 2-ї ракетки світу Аріни Сабаленко.





Розклад матчів українок в Дубаї стане відомий трохи згодом.





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