Александр Звєрєв розгромив Йосіхіто Нісіоку на старті змагань в Лос-Кабосі

Лідер посіву змагань категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі представник Німеччини Александр Звєрєв більш ніж впевнено починає виступи на турнірі. В стартовому для себе матчі другого кола Александр віддав всього 3 гейми японському тенісисту Йосіхіто Нісіоці, який займає 84-ту сходинку поточного світового рейтингу. В другому сеті зустрічі Звєрєв навіть відвісив супернику повноцінну баранку. На перемогу в матчі Александр Звєрєв витратив одну годину ігрового часу.