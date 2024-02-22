Александр Звєрєв розгромив Йосіхіто Нісіоку на старті змагань в Лос-Кабосі
Лідер посіву змагань категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі представник Німеччини Александр Звєрєв більш ніж впевнено починає виступи на турнірі. В стартовому для себе матчі другого кола Александр віддав всього 3 гейми японському тенісисту Йосіхіто Нісіоці, який займає 84-ту сходинку поточного світового рейтингу. В другому сеті зустрічі Звєрєв навіть відвісив супернику повноцінну баранку. На перемогу в матчі Александр Звєрєв витратив одну годину ігрового часу.
ATP 250
Лос-Кабос, Мексика
2-й раунд
(1) Александр Звєрєв - Йосіхіто Нісіока - 6:3, 6:0
На стадії 1/4 фіналу турніру в Мексиці Александр Звєрєв зіграє проти австралійського спортсмена Танасі Коккінакіса.
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