Юлія Стародубцева поступилась Алізе Корне на старті змагань в Парижі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева програє вже на старті змагань категорії WTA Challenger в Парижі. В першому колі турніру в столиці Франції Юлія в двох партіях поступилась місцевій спортсменці Алізе Корне, яка займає 99-ту сходинку поточного жіночого рейтингу. Зустріч між тенісистками тривала трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.





WTA Challenger

Париж, Франція

1-й раунд





Алізе Корне - Юлія Стародубцева - 6:3, 6:3





Цікаво, що за весь матч Стародубцева жодного разу так і не змогла відзначитись на прийомі, хоча шанси на брейк в української тенісистки були. Так, в першому сеті Юлія програла власну подачу вже наприкінці ігрового відрізку. Але вже в наступному геймі, коли Корне вийшла подавати на сет, українська спортсменка заробила перший в матчі брейк-поінт. Реалізувати його Стародубцева не змогла і Алізе оформила перемогу в сеті.





Корне відзначилась на прийомі і в самому дебюті другої партії. Але в середині цього фрагменту матчу Стародубцева отримала чудову нагоду для того, аби вирівняти ситуацію в рахунку. Цього разу Алізе втримала власну подачу з подвійного брейк-поінту. Юлія відповіла ще більш героїчним порятунком, коли захистила власний гейм з рахунку 0:40. Проте під завісу матчу французька спортсменка оформила ще один брейк, а разом з ним і підсумкову перемогу в зустрічі.





В другому колі Челленджера в Парижі Алізе Корне зіграє із переможницею матчу між 3-ю ракеткою змагань американською спортсменкою Слоан Стівенс та австралійською кваліфаєркою Олівією Гадецкі.





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