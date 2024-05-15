Юлія Стародубцева поступилась Алізе Корне на старті змагань в Парижі
WTA Challenger
Париж, Франція
1-й раунд
Алізе Корне - Юлія Стародубцева - 6:3, 6:3
Цікаво, що за весь матч Стародубцева жодного разу так і не змогла відзначитись на прийомі, хоча шанси на брейк в української тенісистки були. Так, в першому сеті Юлія програла власну подачу вже наприкінці ігрового відрізку. Але вже в наступному геймі, коли Корне вийшла подавати на сет, українська спортсменка заробила перший в матчі брейк-поінт. Реалізувати його Стародубцева не змогла і Алізе оформила перемогу в сеті.
Корне відзначилась на прийомі і в самому дебюті другої партії. Але в середині цього фрагменту матчу Стародубцева отримала чудову нагоду для того, аби вирівняти ситуацію в рахунку. Цього разу Алізе втримала власну подачу з подвійного брейк-поінту. Юлія відповіла ще більш героїчним порятунком, коли захистила власний гейм з рахунку 0:40. Проте під завісу матчу французька спортсменка оформила ще один брейк, а разом з ним і підсумкову перемогу в зустрічі.
В другому колі Челленджера в Парижі Алізе Корне зіграє із переможницею матчу між 3-ю ракеткою змагань американською спортсменкою Слоан Стівенс та австралійською кваліфаєркою Олівією Гадецкі.
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