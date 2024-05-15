Ілля Марченко переграв росіянина на Челленджері в Тайбеї та вийшов у чвертьфінал змагань
ATP Challenger
Тайбей, Тайвань
2-й раунд
Ілля Марченко - Євгеній Донской - 3:6, 6:3, 6:4
У чвертьфіналі турніру в Тайбеї Ілля Марченко зіграє проти лідера посіву австралійського тенісиста Макса П`юрселла.
Цікаво, що минулого разу у чвертьфіналі змагань категорії Челленджер Ілля Марченко грав у квітні цього року в Південній Кореї. Тоді український тенісист поступився саме першому номеру змагань - ще одному австралійцю Джеймсу Дакворту.
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