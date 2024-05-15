Ілля Марченко переграв росіянина на Челленджері в Тайбеї та вийшов у чвертьфінал змагань

Український тенісист Ілля Марченко стає чвертьфіналістом турніру категорії ATP Challenger в Тайбеї. На стадії другого кола Ілля в доволі напруженому трисетовому поєдинку здолав представника країни-терориста Євгенія Донского, який займає 353-тю сходинку поточного світового рейтингу. Марченко здобув вольову перемогу у зустрічі - український тенісист поступився у стартовому сеті поєдинку, але забрав дві наступні партії. На вихід у чвертьфінал турніру Ілля витратив близько двох годин ігрового часу.





ATP Challenger

Тайбей, Тайвань

2-й раунд





Ілля Марченко - Євгеній Донской - 3:6, 6:3, 6:4





У чвертьфіналі турніру в Тайбеї Ілля Марченко зіграє проти лідера посіву австралійського тенісиста Макса П`юрселла.





Цікаво, що минулого разу у чвертьфіналі змагань категорії Челленджер Ілля Марченко грав у квітні цього року в Південній Кореї. Тоді український тенісист поступився саме першому номеру змагань - ще одному австралійцю Джеймсу Дакворту.





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