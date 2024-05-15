"Нейтральна" Аріна Сабаленко стає півфіналісткою змагань у Римі
WTA 1000
Рим, Італія
1/4 фіналу
(2) Аріна Сабаленко - (9) Альона Остапенко - 6:2, 6:4
По суті, зустріч проходила при тотальній перевазі Сабаленко. За весь матч Аріна не дозволила суперниці заробити жодного брейк-поінту, а сама при цьому методично чіплялась за подачу Остапенко. Вже в стартовому геймі зустрічі Альоні довелось відіграватися з двох брейк-поінтів, але той гейм латвійська тенісистка втримала. Але наступні дві подачі Остапенко суперниці віддала, тож про інтригу в першій партії говорити точно не доводилось.
Боротьба трохи загострилась протягом другого сету. Але і в ньому Аріна діяла на власній подачі максимально ефективно. Остапенко до середини партії теж впевнено тримала свої гейми, але єдиним брейк-поінтом в сеті Сабаленко скористалась фантастично. Шансів врятуватися після брейку у Альони не було.
У півфіналі змагань у Римі Аріна Сабаленко зіграє проти переможниці матчу між Вікторією Азаренко та Даніель Роуз Коллінз.
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