"Нейтральна" Аріна Сабаленко стає півфіналісткою змагань у Римі

Спортсменка без прапора Аріна Сабаленко пробивається у півфінал престижних змагань WTA в Римі. На стадії 1/4 фіналу "нейтральна" тенісистка в двох партіях переграла Альону Остапенко із Латвії, яка займає 10-ту сходинку поточного світового рейтингу. Сабаленко протягом зустрічі втримала всі власні подачі і тричі відзначилась на прийомі. На перемогу в протистоянні Аріна витратила трохи менше години із чвертю ігрового часу.





WTA 1000

Рим, Італія

1/4 фіналу





(2) Аріна Сабаленко - (9) Альона Остапенко - 6:2, 6:4





По суті, зустріч проходила при тотальній перевазі Сабаленко. За весь матч Аріна не дозволила суперниці заробити жодного брейк-поінту, а сама при цьому методично чіплялась за подачу Остапенко. Вже в стартовому геймі зустрічі Альоні довелось відіграватися з двох брейк-поінтів, але той гейм латвійська тенісистка втримала. Але наступні дві подачі Остапенко суперниці віддала, тож про інтригу в першій партії говорити точно не доводилось.





Боротьба трохи загострилась протягом другого сету. Але і в ньому Аріна діяла на власній подачі максимально ефективно. Остапенко до середини партії теж впевнено тримала свої гейми, але єдиним брейк-поінтом в сеті Сабаленко скористалась фантастично. Шансів врятуватися після брейку у Альони не було.





У півфіналі змагань у Римі Аріна Сабаленко зіграє проти переможниці матчу між Вікторією Азаренко та Даніель Роуз Коллінз.





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