Іга Свьонтек впоралась з Юлією Путінцевою в третьому колі змагань у Римі

Лідерка поточного світового рейтингу польська тенісистка Іга Свьонтек впевнено виходить в 1/8 фіналу змагань категорії WTA-1000 у Римі. На стадії третього кола Іга в двох партіях переграла 41-шу ракетку світу представницю Казахстану Юлію Путінцеву. На перемогу в зустрічі Свьонтек витратила трохи менше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.





WTA-1000

Рим, Італія

3-й раунд





(1) Іга Свьонтек - Юлія Путінцева - 6:3, 6:4





У стартовому сеті зустрічі Свьонтек володіла доволі відчутною ігровою перевагою. Польська спортсменка не дозволила суперниці заробити жодного брейк-поінту, а сама при цьому доволі часто чіплялась за гейми на прийомі. Взяти подачу Путінцевої вдалось лишень одного разу, але для цілком комфотної перемоги в сеті цього Свьонтек вистачило.





А ось на початку другої партії вперше в матчі повела в рахунку із брейком вже Юлія. Більше того, у Путінцевої був неймовірний шанс зміцнити перевагу і оформити другий брейк за рахунку 4:1 на власну користь. Іга той надважливий гейм втримала, відігравши у ньому 4 приховані сет-боли у суперниці. І саме з цього почався камбек польської тенісистки в сеті. Свьонтек двічі поспіль відзначилась на прийомі і перетворила рахунок 1:4 на 6:4.





В 1/8 фіналу змагань в Римі Іга Свьонтек зіграє проти переможниці матчу між Анжелік Кербер та Олександрою Соснович.





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