На морально-вольових. Леся Цуренко виборола перемогу у Донни Векіч на старті турніру в Римі

Українська тенісистка Леся Цуренко із надскладної перемоги розпочинає виступи на престижних змаганнях категорії WTA 1000 в Римі. В першому колі турніру в столиці Італії Леся на тай-брейці вирішального сету здолала представницю Хорватії Донну Векіч, яка займає 37-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Цуренко витратила навіть більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.





WTA 1000

Рим, Італія

1-й раунд





Леся Цуренко - Донна Векіч - 6:2, 3:6, 7:6(5)





Варто відзначити, що протягом вирішального сету Цуренко вела в рахунку із брейком - 4:1. І це попри те, що фізично українська тенісистка в третій партії відверто підсіла. Векіч зуміла повернутися в боротьбу, але на тай-брейці Леся увімкнула характер і оформила підсумкову перемогу.





Таким чином в другому колі змагань в Римі відбудеться українське дербі. Леся Цуренко зіграє проти 30-ї ракетки турніру Ангеліни Калініної.





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