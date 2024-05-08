На морально-вольових. Леся Цуренко виборола перемогу у Донни Векіч на старті турніру в Римі
WTA 1000
Рим, Італія
1-й раунд
Леся Цуренко - Донна Векіч - 6:2, 3:6, 7:6(5)
Варто відзначити, що протягом вирішального сету Цуренко вела в рахунку із брейком - 4:1. І це попри те, що фізично українська тенісистка в третій партії відверто підсіла. Векіч зуміла повернутися в боротьбу, але на тай-брейці Леся увімкнула характер і оформила підсумкову перемогу.
Таким чином в другому колі змагань в Римі відбудеться українське дербі. Леся Цуренко зіграє проти 30-ї ракетки турніру Ангеліни Калініної.
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