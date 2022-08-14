Пабло Карреньо-Буста за 3 години впорався із Даніелем Евансом і став фіналістом Мастерса в Монреалі.

ATP Masters
Монреаль, Канада
1/2 фіналу
Пабло Карреньо-Буста - Даніель Еванс - 7:5, 6:7(7), 6:2
До середини стартового сета жодному з тенісистів не вдавалось налагодити гру на прийомі. Гейми стабільно завершувались впевненою перемогою спортсмена, що подає, тож коли в середині партії Карреньо-Буста скористався несподіваним провалом Еванса і оформив брейк, здавалося, що ця перевага стане вирішальною у всьому сеті. Але Пабло і сам не уникнув провального гейму - у іспанського тенісиста він стався тоді, коли він вже вийшов подавати на перемогу в партії. Правда, Еванс одразу ж знову програв власну подачу, а вже із другої спроби Карреньо-Буста подав на сет досить впевнено.
В другому сеті швидко повести у рахунку вдалось вже Евансу. Більше того, у британського тенісиста була можливість подвоїти свою перевагу, але в середині партії Даніель не скористався подвійним брейк-поінтом на подачі суперника. У відповідь Карреньо-Буста сам відзначився на прийомі і вирівняв рахунок. Таким чином суперники дотягнули до тай-брейку, на якому у Пабло була непогана можливість завершувати матч на свою користь. Втім, іспанський тенісист не втримав перевагу із міні-брейком і у підсумку дозволив Евансу перевести зустріч у вирішальний сет.
Але на нього Даніелю вже не вистачило сил. Досить швидко у британського спортсмена почали виникати труднощі на подачі. Якщо в 4-му геймі партії Еванс врятувався із брейк-поінта, то дві наступні подачі британець програв, що і дозволило Пабло Карреньо-Бусті здобути перемогу у сеті із досить солідною перевагою.
У першому в кар'єрі фіналі змагань категорії Мастерс Пабло Карреньо-Буста зіграє проти представника Польщі Хуберта Хуркача, який трохи раніше переграв Каспера Рууда з Норвегії.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар