неділя, 14 серпня 2022 р.

Пабло Карреньо-Буста за 3 години впорався із Даніелем Евансом і став фіналістом Мастерса в Монреалі.

Іспанський тенісист Пабло Карреньо-Буста вперше в кар'єрі пробивається у фінал змагань категорії Мастерс. У матчі 1/2 фіналу змагань у Монреалі Пабло в напруженому протистоянні здолав британського спортсмена Даніеля Еванса, який займає 39-й рядок світового чоловічого рейтингу. На перемогу в протистоянні Карреньо-Бусті знадобилось 3 години ігрового часу.

ATP Masters
Монреаль, Канада
1/2 фіналу

Пабло Карреньо-Буста - Даніель Еванс - 7:5, 6:7(7), 6:2

До середини стартового сета жодному з тенісистів не вдавалось налагодити гру на прийомі. Гейми стабільно завершувались впевненою перемогою спортсмена, що подає, тож коли в середині партії Карреньо-Буста скористався несподіваним провалом Еванса і оформив брейк, здавалося, що ця перевага стане вирішальною у всьому сеті. Але Пабло і сам не уникнув провального гейму - у іспанського тенісиста він стався тоді, коли він вже вийшов подавати на перемогу в партії. Правда, Еванс одразу ж знову програв власну подачу, а вже із другої спроби Карреньо-Буста подав на сет досить впевнено.

В другому сеті швидко повести у рахунку вдалось вже Евансу. Більше того, у британського тенісиста була можливість подвоїти свою перевагу, але в середині партії Даніель не скористався подвійним брейк-поінтом на подачі суперника. У відповідь Карреньо-Буста сам відзначився на прийомі і вирівняв рахунок. Таким чином суперники дотягнули до тай-брейку, на якому у Пабло була непогана можливість завершувати матч на свою користь. Втім, іспанський тенісист не втримав перевагу із міні-брейком і у підсумку дозволив Евансу перевести зустріч у вирішальний сет.

Але на нього Даніелю вже не вистачило сил. Досить швидко у британського спортсмена почали виникати труднощі на подачі. Якщо в 4-му геймі партії Еванс врятувався із брейк-поінта, то дві наступні подачі британець програв, що і дозволило Пабло Карреньо-Бусті здобути перемогу у сеті із досить солідною перевагою.

У першому в кар'єрі фіналі змагань категорії Мастерс Пабло Карреньо-Буста зіграє проти представника Польщі Хуберта Хуркача, який трохи раніше переграв Каспера Рууда з Норвегії.

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о 11:14
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