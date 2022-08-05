Корі Гофф переграла Наомі Осаку на шляху до чвертьфіналу змагань у Сан-Хосе.

WTA-500
Сан-Хосе, США
2-й раунд
(6) Корі Гофф - Наомі Осака - 6:4, 6:4
В стартовій партії події розгортались по досить банальному сценарію. Обидві тенісистки намагались вчепитися за власні подачі і в більшості випадків кожній з них це вдавалось. Долю всієї партії вирішив єдиний гейм, в якому Осака трохи забуксувала. У підсумку, в середині сету Гофф відзначилась на прийомі і впевнено довела партію до перемоги, не подарувавши Наомі жодного брейк-поінту.
А от сценарій другої партії вже можна назвати "голівудським". Здавалося б, Корі продовжила вести гру і не просто повела із брейком, а й закріпила успіх ше одним виграним на прийомі геймом. За рахунку 5:1 американка навіть ще раз зачепилась за подачу суперниці і дісталась до потрійного матч-болу, але Наомі ціною неймовірних зусиль відігралась з рахунку 0:40, а потім і ще один матч-поінт ліквідувала та виграла подачу.
За хвилину Осака чітко позначила свої намагання здійснити камбек. Японська тенісистка впевнено скористалась єдиним шансом на прийомі і один брейк ліквідувала. На власній подачі у Наомі проблеми, правда, продовжились, але і в наступному геймі вона дивом врятувалась з потрійного матч-болу у опонентки. Здавалось, що в такій ситуації Гофф може занервувати, але другу спробу подати на перемогу Корі провела блискуче - сумарно з 8-го матч-болу американська тенісистка поставила крапку в протистоянні.
В чвертьфіналі турніру в Сан-Хосе Корі Гофф зіграє проти 2-ї ракетки змагань Паули Бадоси з Іспанії, яка в своєму матчі другого кола лише на тай-брейці вирішального сету дотиснула кваліфаєрку Елізабет Мандлік.
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