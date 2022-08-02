Кароліна Плішкова із надзвичайно складної перемоги над Кеті Бултер починає виступи на змаганнях у Сан-Хосе.

WTA-500
Сан-Хосе, США
1-й раунд
(8) Кароліна Плішкова - (WC) Кеті Бултер - 1:6, 7:6(5), 6:3
Початок зустрічі для Плішкової вийшов ну просто провальним. Чеська тенісистка ніяк не могла налагодити гру на власній подачі, а тому все вилилось у приховану баранку для неї - Бултер з рахунку 0:1 оформила три брейки поспіль і взяла одразу 6 геймів. Цікаво, що наприкінці партії Кароліна мала шанс бодай спробувати почати камбек, але не скористалась одразу потрійним брейк-поінтом.
В другому сеті ситуація, здавалося б, змінилась докорінно. Плішкова вирвалась вперед одразу із двома геймами на прийомі в активі, трохи помучилась в шостому геймі, коли захистила свою подачу із трьох брейк-поінтів, і... І після цього двічі не зуміла подати на перемогу в сеті. Кароліна ніби завелась і відповіла ще одним успіхом на прийомі, після якого отримала третій шанс подати на партію. але й тут чеську тенісистку чекала невдача. Лише на тай-брейці Плішкова зуміла схилити шальки терезів на свою користь.
Вирішальну партію Плішкова почала з програної подачі, але зворотній брейк Кароліна оформила моментально. В принципі, можна сказати, що на цьому етапі зустрічі вже саме чеська спортсменка диктувала умови на корті. Так, знову у Плішкової виникли проблеми там, де їх не мало б бути - Кароліна втратила перевагу у брейк наприкінці зустрічі. Але відновити її вдалось вже за кілька хвилин. Та і подача на матч у представниці Чехії пройшла надзвичайно впевнено.
В другому колі турніру в Сан-Хосе Кароліна Плішкова зіграє проти американської тенісистки Аманди Анісімової, яка трохи раніше виграла американське дербі у Ешлін Крюгер.
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