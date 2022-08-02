вівторок, 2 серпня 2022 р.

Кароліна Плішкова із надзвичайно складної перемоги над Кеті Бултер починає виступи на змаганнях у Сан-Хосе.

Чеська тенісистка Кароліна Плішкова, яка на змаганнях категорії WTA-250 в американському Сан-Хосе отримала 8-й номер посіву, з величезними проблемами долає стартовий раунд. В матчі першого кола Плішкова в трьох партіях обіграла представницю Великої Британії Кеті Бултер, яка стартувала в основній сітці завдяки wild card від огранізаторів турніру. На перемогу над 127-ю ракеткою світу Кароліна витратила 2 години і 15 хвилин ігрового часу.

WTA-500
Сан-Хосе, США
1-й раунд

(8) Кароліна Плішкова - (WC) Кеті Бултер - 1:6, 7:6(5), 6:3

Початок зустрічі для Плішкової вийшов ну просто провальним. Чеська тенісистка ніяк не могла налагодити гру на власній подачі, а тому все вилилось у приховану баранку для неї - Бултер з рахунку 0:1 оформила три брейки поспіль і взяла одразу 6 геймів. Цікаво, що наприкінці партії Кароліна мала шанс бодай спробувати почати камбек, але не скористалась одразу потрійним брейк-поінтом.

В другому сеті ситуація, здавалося б, змінилась докорінно. Плішкова вирвалась вперед одразу із двома геймами на прийомі в активі, трохи помучилась в шостому геймі, коли захистила свою подачу із трьох брейк-поінтів, і... І після цього двічі не зуміла подати на перемогу в сеті. Кароліна ніби завелась і відповіла ще одним успіхом на прийомі, після якого отримала третій шанс подати на партію. але й тут чеську тенісистку чекала невдача. Лише на тай-брейці Плішкова зуміла схилити шальки терезів на свою користь.

Вирішальну партію Плішкова почала з програної подачі, але зворотній брейк Кароліна оформила моментально. В принципі, можна сказати, що на цьому етапі зустрічі вже саме чеська спортсменка диктувала умови на корті. Так, знову у Плішкової виникли проблеми там, де їх не мало б бути - Кароліна втратила перевагу у брейк наприкінці зустрічі. Але відновити її вдалось вже за кілька хвилин. Та і подача на матч у представниці Чехії пройшла надзвичайно впевнено.

В другому колі турніру в Сан-Хосе Кароліна Плішкова зіграє проти американської тенісистки Аманди Анісімової, яка трохи раніше виграла американське дербі у Ешлін Крюгер.

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о 01:12
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