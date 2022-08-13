Ангеліна Калініна обіграла Лорен Девіс на старті кваліфікації турніру в Цинциннаті.

WTA-1000
Цинциннаті, США
Кваліфікація, 1-й раунд
(6) Ангеліна Калініна - Лорен Девіс - 6:2, 6:4
Ангеліні Калініній вдалось дуже потужно починати кожну з партій зустрічі. В першому сеті українська тенісистка повела одразу з двома брейками, дозволила суперниці трохи скоротити відставання в рахунку, але моментально відновила комфортну для себе перевагу в рахунку.
В другій партії Ангеліна знову повела одразу із двома виграними на прийомі геймами. Цього разу Девіс наблизилась до української тенісистки на відстань одного брейку, але повністю відновити рівновагу в рахунку американці не вдалось.
В другому колі кваліфікації турніру в Цинциннаті Ангеліна Калініна зіграє проти представниці Хорватії Петри Мартіч, яка на старті відбору здолала ще одну українську тенісистку Даяну Ястремську.
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