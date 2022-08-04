Джессіка Пегула поступилась в другому раунді змагань у Вашингтоні.

WTA-250
Вашингтон, США
2-й раунд
Дарія Севілл - (1) Джессіка Пегула - 7:5, 6:4
Всі найцікавіші події стартової партії тенісиситки приберегли до її завершення. В 9-му геймі партії Пегула несподівано провалила власний гейм і віддала його суперниці під нуль. Севілл лишалось лише подати на перемогу в партії, але австралійська спортсменка цього зробити не зуміла. На щастя для Дарії, моментально з'явилась можливість оформити ще один брейк і ним вона скористалась сповна. Так само, як і другою спробою подати на перемогу в партії.
В другому сеті Севілл не стала відкладати брейки на завершення сету і одразу повела в рахунку із геймом на прийомі в активі. В подальшому Дарія сконцентрувалась на втриманні переваги. І, не зважаючи ні на що, австралійській тенісистці це вдалось. Пегула у двох геймах не скористалась неймовірними шансами на порятунок - Джессіка впустила по 3 брейк-поінти на цих подачах суперниці, але ліквідувати мінімальне відставання так і не зуміла.
В чвертьфіналі турніру у Вашингтоні Дарія Севілл зіграє проти представниці Канади Ребекки Маріно, яка трохи раніше у своєму матчі другого кола здолала німкеню Андреа Петковіч.
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