Леся Цуренко майже за 3 години впоралась зі стартовою суперницею на змаганнях у Порторожі.

WTA-250
Порторож, Словенія
1-й раунд
Леся Цуренко - (Q) Єлена-Габріела Русе - 6:1, 4:6, 6:4
В стартовій партії ігрова перевага Цуренко була помітна неозброєним оком. Українська тенісистка не просто швидко повела з брейком та закріпила успіх ще одним виграним геймом на прийомі. Леся продовжила чіплятися за подачу суперниці навіть маючи більш ніж вагому перевагу в рахунку. У підсумку Цуренко поставила крапку в партії третім за рахунком брейком, при цьому реалізувала українка лише 5-й сет-бол.
На початку другої партії Русе зуміла вирівняти гру, а ближче до завершення цього сету румунська тенісистка сама почала створювати для Лесі труднощі на подачі. Два гейми поспіль Цуренко рятувалась із потрійного брейк-поінта у суперниці. В першому випадку Леся відіграла і четвертий брейковий м'яч у Русе, але в наступному геймі з тої самої четвертої спроби румунська тенісистка оформила надзвичайно важливий брейк. Вже в наступному геймі Єлена-Габріела подала на перемогу в партії.
Третя партія перетворилась на справжню боротьбу нервів. Обидві тенісистки почергово виходили вперед із геймами на прийомі в активі, але все-таки своїми шансами краще скористалась Цуренко, яка змогла саме на подачі суперниці поставити крапку у цьому надзвичайно важкому протистоянні.
В другому колі змагань у Порторожі Леся Цуренко зіграє проти 5-ї ракетки змагань Катерини Александрової, яка в першому раунді здолала ще одну представницю України Марту Костюк.
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