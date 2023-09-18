Вікторія Азаренко стала суперницею Даяни Ястремської по другому колу змагань в Гвадалахарі



Представниця біломосковії Вікторія Азаренко, яка зараз виступає в турі без прапора, впевнено долає стартовий раунд змагань WTA-1000 в Гвадалахарі, на яких вона отримала 10-й номер посіву. В першому колі Вікторія розгромила американську спортсменку Робін Монтгомері, яка займає 147-му сходинку світового рейтингу. За весь матч Азаренко віддала суперниці всього 2 гейми - по одному в кожному із сетів зустрічі. Представниця біломосковії Вікторія Азаренко, яка зараз виступає в турі без прапора, впевнено долає стартовий раунд змагань WTA-1000 в Гвадалахарі, на яких вона отримала 10-й номер посіву. В першому колі Вікторія розгромила американську спортсменку Робін Монтгомері, яка займає 147-му сходинку світового рейтингу. За весь матч Азаренко віддала суперниці всього 2 гейми - по одному в кожному із сетів зустрічі.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

1-й раунд





(10) Вікторія Азаренко - Робін Монтгомері - 6:1, 6:1





Примітно, що у матчі Вікторія Азаренко показала стовідсоткову реалізацію брейк-поінтів - всі 5 брейків у зустрічі Вікторії вдалось оформити з першої ж можливості. На подачі Азаренко діяла майже бездоганно. Єдиний випадок, коли у білоруської спортсменки підвис власний гейм стався вже ближче до завершення зустрічі, коли Вікторія подавала на перемогу. Та й в тому випадку Азаренко відіграла 3 брейк-поінти і захистила гейм.





В другому колі турніру в Гвадалахарі Вікторія Азаренко зіграє із українською тенісисткою Даяною Ястремською, яка на старті змагань впоралась із представницею Мексики Аною Софією Санчес





Між собою Даяна і Вікторія грали вже двічі. В першому матчі на турнірі в Торонто українська тенісистка здобула перемогу у двох надзвичайно складних партіях - 7:5, 7:5. А ось минулого сезону у Вашингтоні Азаренко взяла впевнений реванш із баранкою в другому сеті - 6:4, 6:0.





Теніс України в соцмережах: