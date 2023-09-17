Барбора Крейчикова в дуеті із Катериною Сіняковою виграє парний фінал в Сан-Дієго і робить чемпіонський дубль
Чеська тенісистка Барбора Крейчикова додає до одиночного титулу на змаганнях категорії WTA-500 в Сан-Дієго ще й парний трофей. В дуеті зі своєю співвітчизницею Катериною Сіняковою було обіграно американський дует Даніель Роуз Коллінз/Коко Вандевеге
WTA-500
Сан-Дієго, США
Парний розряд
Фінал
(1) Барбора Крейчикова/Катерина Сінякова - Даніель Роуз Коллінз/Коко Вандевеге - 6:1, 6:4
Нагадаємо, що в одиночному фіналі змагань в Сан-Дієго Барбора Крейчикова в напруженій боротьбі здолала американську тенісистку Софію Кенін.
Варто відзначити, що для Коко Вандевеге цей поєдинок став останнім у професійній кар'єрі, про завершення якої американська тенісистка нещодавно оголосила.
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар