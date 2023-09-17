Барбора Крейчикова в дуеті із Катериною Сіняковою виграє парний фінал в Сан-Дієго і робить чемпіонський дубль



Чеська тенісистка Барбора Крейчикова додає до одиночного титулу на змаганнях категорії WTA-500 в Сан-Дієго ще й парний трофей. В дуеті зі своєю співвітчизницею Катериною Сіняковою було обіграно американський дует Даніель Роуз Коллінз/Коко Вандевеге Чеська тенісистка Барбора Крейчикова додає до одиночного титулу на змаганнях категорії WTA-500 в Сан-Дієго ще й парний трофей. В дуеті зі своєю співвітчизницею Катериною Сіняковою було обіграно американський дует Даніель Роуз Коллінз/Коко Вандевеге





WTA-500

Сан-Дієго, США

Парний розряд

Фінал





(1) Барбора Крейчикова/Катерина Сінякова - Даніель Роуз Коллінз/Коко Вандевеге - 6:1, 6:4





Нагадаємо, що в одиночному фіналі змагань в Сан-Дієго Барбора Крейчикова в напруженій боротьбі здолала американську тенісистку Софію Кенін





Варто відзначити, що для Коко Вандевеге цей поєдинок став останнім у професійній кар'єрі, про завершення якої американська тенісистка нещодавно оголосила.





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