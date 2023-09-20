Марта Костюк не знайшла аргументів проти Альони Остапенко в матчі другого кола змагань в Гвадалахарі



Марта Костюк, яка лишалась останньою представницею України в одиночній сітці змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі, не змогла подолати стадію другого кола. В двох партіях Марта поступилась представниці Латвії Альоні Остапенко, яка отримала на турнірі 6-й номер посіву. Марта Костюк, яка лишалась останньою представницею України в одиночній сітці змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі, не змогла подолати стадію другого кола. В двох партіях Марта поступилась представниці Латвії Альоні Остапенко, яка отримала на турнірі 6-й номер посіву.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

2-й раунд





(6) Альона Остапенко - Марта Костюк - 6:2, 6:3





Цікаво, що на самому початку зустрічі саме Марта Костюк змогла відзначитися на прийомі, причому брейк українська тенісистка оформила під нуль. Втім, Остапенко надзвичайно легко перехопила ініціативу і відповіла трьома поспіль брейками, що дозволило Альоні спокійно взяти стартовий сет.





На початку другої партії Костюк перервала провальний для себе відрізок і вирівняла гру. Втім в середині партії українська тенісистка знову програла власну подачу. І цього брейку Остапенко вистачило для того, аби відсвяткувати перемогу.





В третьому раунді змагань в Гвадалахарі Альона Остапенко зіграє із американською спортсменкою Софією Кенін, яка трохи раніше переграла ще одну представницю України Ангеліну Калініну.





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