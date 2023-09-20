Марта Костюк не знайшла аргументів проти Альони Остапенко в матчі другого кола змагань в Гвадалахарі
Марта Костюк, яка лишалась останньою представницею України в одиночній сітці змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі, не змогла подолати стадію другого кола. В двох партіях Марта поступилась представниці Латвії Альоні Остапенко, яка отримала на турнірі 6-й номер посіву.
WTA-1000
Гвадалахара, Мексика
2-й раунд
(6) Альона Остапенко - Марта Костюк - 6:2, 6:3
Цікаво, що на самому початку зустрічі саме Марта Костюк змогла відзначитися на прийомі, причому брейк українська тенісистка оформила під нуль. Втім, Остапенко надзвичайно легко перехопила ініціативу і відповіла трьома поспіль брейками, що дозволило Альоні спокійно взяти стартовий сет.
На початку другої партії Костюк перервала провальний для себе відрізок і вирівняла гру. Втім в середині партії українська тенісистка знову програла власну подачу. І цього брейку Остапенко вистачило для того, аби відсвяткувати перемогу.
В третьому раунді змагань в Гвадалахарі Альона Остапенко зіграє із американською спортсменкою Софією Кенін, яка трохи раніше переграла ще одну представницю України Ангеліну Калініну.
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