Даяна Ястремська не зуміла пробитися в друге коло парних змагань в Гвадалахарі

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершує виступи в парному розряді змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі. В дуеті із представницею Польщі Магдаленою Френх Даяна програла стартовий матч парного турніру американському дуету Керолайн Доулхайд/Ейжа Мухаммад.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

Парний розряд

1-й раунд





Керолайн Доулхайд/Ейжа Мухаммад - Даяна Ястремська/Магдалена Френх - 7:6(4), 7:6(7)





Цікаво, що в обох партіях матчу Ястремська та Френх мали чудові нагоди виборювати перемоги, а саме виходили подавати на сети. В стартовому відрізку зустрічі Даяна і Магдалена швидко захопили ініціативу і повели з брейком, втім не змогла подати на сет в 9-му геймі.





В другому сеті ситуація розвивалась ще цікавіше. Першими на прийомі відзначились Доулхайд і Мухаммад, втім Даяна і Магдалена двічі поспіль взяли подачу суперниць і знову вийшли подавати на сет. В цьому геймі українсько-польська пара відігралась з потрійного брейк-поінта, але подачу таки упустила. За мить Ястремська і Френх знову вели в рахунку і знову вийшли подавати на партію. І в цьому геймі вони відігрались тепер вже з подвійного брейк-поінту, але таки дозволили суперницям зрівняти рахунок. На тай-брейці у Даяни і Магдалени був сет-бол на прийомі, але американські тенісистки таки здобули важку перемогу в партії і всій зустрічі.





Нагадаємо, що ще одна представниця України в парному розряді змагань в Гвадалахарі успішно подолала стартовий раунд . В 1/8 фіналу пробилась Людмила Кіченок, яка виступає в дуеті із представницею Нідерландів Аранчею Рус.





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