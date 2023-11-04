Новак Джокович здобуває надскладну перемогу у півфіналі Мастерса в Парижі

Лідер поточного світового рейтингу сербський тенісист Новак Джокович у важкому протистоянні здобуває путівку у фінал змагань категорії ATP Masters в Парижі. На стадії півфіналу Новак в справжній битві здолав представника країни-агресора Андрєя Рубльова, який займає 5-ту сходинку чоловічої класифікації. На перемогу в матчі Джокович витратив три години ігрового часу.