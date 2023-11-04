Новак Джокович здобуває надскладну перемогу у півфіналі Мастерса в Парижі
Лідер поточного світового рейтингу сербський тенісист Новак Джокович у важкому протистоянні здобуває путівку у фінал змагань категорії ATP Masters в Парижі. На стадії півфіналу Новак в справжній битві здолав представника країни-агресора Андрєя Рубльова, який займає 5-ту сходинку чоловічої класифікації. На перемогу в матчі Джокович витратив три години ігрового часу.
ATP Masters
Париж, Франція
1/2 фіналу
(1) Новак Джокович - (5) Андрєй Рубльов - 5:7, 7:6(3), 7:5
За титул на Мастерсі в Парижі Новак Джокович посперечається із болгарським спортсменом Грігором Дімітровим, який у своєму півфіналі здолав представника Греції Стефаноса Ціціпаса.
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