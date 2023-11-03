Стефанос Ціціпас впевнено переграв росіянина в чвертьфіналі Мастерса в Парижі

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас стає півфіналістом змагань категорії Мастерс в Парижі. На стадії 1/4 фіналу Стефанос в двох сетах впорався із представником країни-агресора Карена Хачанова, який займає 15-ту сходинку поточного чоловічого рейтингу. На перемогу в матчі Ціціпас витратив трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.