Стефанос Ціціпас впевнено переграв росіянина в чвертьфіналі Мастерса в Парижі
Грецький тенісист Стефанос Ціціпас стає півфіналістом змагань категорії Мастерс в Парижі. На стадії 1/4 фіналу Стефанос в двох сетах впорався із представником країни-агресора Карена Хачанова, який займає 15-ту сходинку поточного чоловічого рейтингу. На перемогу в матчі Ціціпас витратив трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.
ATP Masters
Париж, Франція
1/4 фіналу
(7) Стефанос Ціціпас - (16) Карен Хачанов - 6:3, 6:4
У півфіналі Мастерса в Парижі Стефанос Ціціпас зіграє проти представника Болгарії Грігора Дімітрова, який трохи раніше переграв Хуберта Хуркача.
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