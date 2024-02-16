Алекс де Мінор переграв "нейтрального" Рубльова у чвертьфіналі турніру в Роттердамі
Австралійський тенісист Алекс де Мінор, який на змаганнях категорії ATP 500 в Роттердамі отримав 5-й номер посіву, стає півфіналістом турніру. На стадії 1/4 фіналу Алекс в напруженій боротьбі здолав спортсмена без прапора Андрєя Рубльова, який був 2-ю ракеткою змагань. На перемогу в протистоянні де Мінор витратив навіть трохи більше 2 із половиною годин ігрового часу.
ATP 500
Роттердам, Нідерланди
1/4 фіналу
(5) Алекс де Мінор - (2) Андрєй Рубльов - 7:6(5), 4:6, 6:3
У півфіналі змагань в Роттердамі Алекс де Мінор зіграє проти болгарського спортсмена Грігора Дімітрова, який у своєму чвертьфінальному матчі здолав представника Казахстану Александра Шевченка.
Де Мінор і Дімітров зіграють у Роттердамі другий рік поспіль. Минулого сезону на стадії 1/4 фіналу перемогу здобув болгарський тенісист. Але цікаво, що і в 2023-му році, і на поточному турнірі, зустріч Грігора і Алекса відбувається 17 лютого - у день народження де Мінора.
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