Ясміне Паоліні стає першою фіналісткою змагань в Дубаї
WTA 1000
Дубай, ОАЕ
1/2 фіналу
Ясміне Паоліні - Сорана Кирстя - 6:2, 7:6(6)
Ясміне Паоліні доволі спокійно виграла стартовий сет зустрічі і повела зі швидким брейком по ходу другої партії протистояння. Але навіть в цій ситуації списувати румунську тенісистку з рахунків не варто було. Ми ж бо пам`ятаємо камбек Сорани в матчі проти Маркети Вондроушової у чвертьфіналі турніру в Дубаї.
Камбек майже стався і в цьому матчі. Кирстя двічі ліквідовувала перевагу суперниці із брейком протягом другої партії. В 10-му геймі Сорана відіграла матч-бол на власній подачі. А потім навіть повела в рахунку із геймом на прийомі в активі, проте не подала на партію, хоча і мала 5 сет-болів. В підсумку доля другого відрізку матчу була визначена на тай-брейці, який у напруженій боротьбі забрала Ясміне.
Тепер у фіналі змагань в Дубаї Ясміне Паоліні зіграє проти переможниці зустрічі між Ігою Свьонтек та Анною Калінською.
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар