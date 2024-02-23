Ясміне Паоліні стає першою фіналісткою змагань в Дубаї

Італійська тенісистка Ясміне Паоліні пробивається у найбільш престижний фінал в своїй кар`єрі. В боротьбі за вихід у титульний матч змагань категорії WTA 1000 в Дубаї Ясміне в двох партіях переграла представницю Румунії Сорану Кирстю, яка займає 22-гу сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Паоліні витратила майже дві години ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

1/2 фіналу





Ясміне Паоліні - Сорана Кирстя - 6:2, 7:6(6)





Ясміне Паоліні доволі спокійно виграла стартовий сет зустрічі і повела зі швидким брейком по ходу другої партії протистояння. Але навіть в цій ситуації списувати румунську тенісистку з рахунків не варто було. Ми ж бо пам`ятаємо камбек Сорани в матчі проти Маркети Вондроушової у чвертьфіналі турніру в Дубаї.





Камбек майже стався і в цьому матчі. Кирстя двічі ліквідовувала перевагу суперниці із брейком протягом другої партії. В 10-му геймі Сорана відіграла матч-бол на власній подачі. А потім навіть повела в рахунку із геймом на прийомі в активі, проте не подала на партію, хоча і мала 5 сет-болів. В підсумку доля другого відрізку матчу була визначена на тай-брейці, який у напруженій боротьбі забрала Ясміне.





Тепер у фіналі змагань в Дубаї Ясміне Паоліні зіграє проти переможниці зустрічі між Ігою Свьонтек та Анною Калінською.





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