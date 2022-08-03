Мікаель Імер створює ще одну сенсацію на змаганнях у Вашингтоні і виходить в третє коло.

ATP-500
Вашингтон, США
2-й раунд
Мікаель Імер - (15) Аслан Карацев - 6:4, 3:6, 6:4
Ліміт сенсацій у Вашингтоні для Мікаеля Імера на перемозі над Енді Марреєм в стартовому раунді турніру не вичерпався. В другому колі змагань шведський тенісист здолав вже сіяного суперника - росіянина Аслана Карацева. В стартовій партії зустрічі Імер видав просто ударний початок матчу і повів в рахунку одразу із двома брейками. Правда, навіть це не змусило Карацева припинити боротьбу і Аслан навіть зумів двічі не дати супернику подати на сет. Те, що не вдалось зробити на власній подачі, Мікаель зробив на прийомі - переможну крапку в партії шведський спортсмен поставив іще одним брейком.
В другій партії, здалось, що Карацев зумів переломити хід поєдинку. Спочатку росіянин істотно посилив гру на власній подачі, а потім став нав'язувати Імеру серйозну боротьбу на прийомі. Двічі шведський тенісист цього тиску не витримав, тож другий сет лишився за Асланом, при чому, із досить солідною перевагою у два брейки.
Але вирішальний відрізок матчу Карацев почав із програного гейму на власній подачі і цього разу Імер у свою перевагу вчепився дуже міцно. Единий брейк-поінт Аслан заробив вже в той момент, коли Мікаель вийшов подавати на перемогу в зустрічі. Цей м'яч шведський спортсмен відіграв і за кілька хвилин святкував перемогу.
В третьому раунді змагань у Вашингтоні Мікаель Імер зіграє у скандинавському дербі із Емілем Руусувуорі, який геть несподівано здолав 2-гу ракетку турніру Хуберта Хуркача із Польщі.
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